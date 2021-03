Liguria in vetrina a Sanremo: "Promuoviamo turismo di prossimità"

Liguria - Presentato questa mattina lo spot di promozione turistica e territoriale della Liguria che andrà in onda durante le serate del Festival di Sanremo 2021. Lo spot, diretto da Fausto Brizzi, è ambientato nella bellissima chiesa di San Luca, nel centro storico di Genova. È in corso un matrimonio. Il protagonista è il genovesissimo Maurizio Lastrico, nelle parti di un sacerdote, di fronte a lui la coppia di sposi, con Chiara Francini in rigoroso abito bianco. E la Liguria, ovviamente, protagonista, ma in un modo diverso dal solito. Niente paesaggi mozzafiato, niente dettagli della costa o dell’entroterra, neppure un accenno visivo sulle specialità enogastronomiche di punta della nostra terra, ma un messaggio comunque chiaro: la Liguria è capace di soddisfare tutti i gusti, tutte le esigenze. Le musiche dello spot sono di Massimo Morini.

“Questo spot andrà in onda in quella grande vetrina che è il Festival di Sanremo – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, uno spot molto diverso da quelli a cui siamo abituati, il primo di una serie di storie che ci accompagneranno in una grande campagna di promozione del territorio che ci accompagnerà fino alla stagione estiva. La nostra speranza è che questa stagione estiva, grazie alle vaccinazioni e a tutto il lavoro che stiamo facendo, possa essere di ripresa e di rilancio, di ritorno alla vita. Credo fosse giusto investire energie e attenzione in una campagna televisiva proprio quest’anno, viste le difficoltà del settore turistico non solo a causa di questi ultimi 12 mesi fatti di chiusure e riaperture e di un turismo straniero praticamente azzerato, ma anche per l’impossibilità di fare manifestazioni e fiere. Puntare sul turismo di prossimità, quello delle regioni confinanti, raggiungere capillarmente tutte le persone tramite ciò che vedono sui teleschermi era la scelta giusta da fare. Affidare questo spot a un grande regista, che ci ha fatto sorridere ed emozionare in tante pellicole di grande successo, è stata una scelta importante, una prima volta assoluta per una campagna molto ambiziosa, divertente ed ironica, che sottolinea con un sorriso autoironico l’essenza della bellezza delle Liguria, cioè essere un coacervo di tante cose diverse”.

“Gli spot sono dei mini film di trenta secondi – spiega il regista Fausto Brizzi - Va in onda solo il primo, ma in realtà è una collana che vedremo nei prossimi mesi, in cui ci sono coppie che discutono su dove andare in vacanza, con all’interno delle ambientazioni molti riferimenti cinematografici. Credo che sia la prima volta che uno spot promozionale di una regione, girato comunque nella regione stessa, la mistifichi, perché in realtà sono ambientati altrove, e hanno per protagonisti persone che, alla fine dello spot, vogliono venire in Liguria. Il mio compenso sarà devoluto all'Ospedale Gaslini di Genova”.

“Un bellissimo e divertente spot con bravi attori che invita tutti i turisti a visitare la Liguria, territorio in grado di offrire ogni tipo di svago – aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Berrino - La Liguria è la regione per chi ama il mare, la campagna e la montagna. È in grado di invogliare i visitatori che amano la cultura e la natura senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche. Confidiamo come sempre che il Festival di Sanremo sia la vetrina per la ripartenza di un comparto che ha passato un anno disastroso a causa della pandemia".

“In questi mesi, in cui siamo stati troppo lontani, la Liguria è rimasta come sempre uno scrigno di bellezza, con il suo mare, il paesaggio, l’arte, la storia, la sua ospitalità e la meraviglia di un territorio che custodisce mille tesori – conclude il commissario straordinario di Agenzia in Liguria Roberto Moreno - Il messaggio che parte con lo spot della Regione Liguria e con il Festival più amato è proprio questo: fiducia nel futuro e conferma dei valori che rendono unica questa nostra terra. E il Festival di Sanremo è come sempre un volano per portare questo messaggio a tutti”.