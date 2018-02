Liguria, in un anno stipulati oltre 4.400 contratti di leasing per un totale di 257 milioni di euro

Liguria - Si tiene oggi, 15 febbraio, dalle 14 alle 18 presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperi contabili di Genova (Viale IV Novembre 6/7), il Convegno ‘Novità in tema di agevolazioni 2018 per le imprese a supporto degli investimenti’, organizzato da Assilea (Associazione Italiana Leasing) in collaborazione con Banca IFIS Impresa e Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova.



Il focus del convengo sono le agevolazioni fiscali, uno strumento utile per le PMI italiane che vogliono investire nella crescita. Nel caso della locazione finanziaria, ad esempio,i benefici di legge sono distribuiti in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene e l’appeal fiscale del leasing è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.



Secondo i recenti dati Assilea, nel 2017 in Liguria sono stati stipulati oltre 4.400 contratti di leasing per un importo complessivo di 257 milioni di euro. Il leasing auto, in particolare, ha visto un incremento del 7,1% sul numero dei contratti e del 10,9% sul valore complessivo. In questo comparto, performance a due cifre sono state registrate nella provincia di Genova, dove si concentra oltre il 60% dello stipulato leasing della regione, ed in quella di Imperia. La dinamica del leasing strumentale è stata sostenuta dall’incremento osservato nella provincia di La Spezia, la seconda per importanza nella regione per volumi di stipulato leasing complessivi. Coerentemente con le dinamiche nazionali, è cresciuto nella regione il peso del leasing mobiliare.



Massimo Macciocchi, Consigliere Delegato di IFIS Leasing (Banca IFIS Impresa) ha commentato: “Le imprese, in particolare quelle liguri, devono avere fiducia nella ripresa e avvicinarsi nuovamente agli investimenti. Le agevolazioni fiscali sono cumulabili e costituiscono lo stimolo più corretto per creare le condizioni della ripartenza, soprattutto grazie alla soluzione del leasing che, per la sua semplicità operativa, rappresenta lo strumento finanziario ideale. Per Banca IFIS Impresa è fondamentale trasferire un messaggio di fattibilità agli imprenditori e agli operatori del settore, ai quali offriamo la nostra competenza per comprendere quali siano le misure di investimento più adatte per tornare a crescere”.



Per Gianluca De Candia, Direttore Generale Assilea, il leasing è stato il propulsore della ripresa degli investimenti in Italia nell’ultimo triennio, in particolare per quanto riguarda i beni strumentali, sostenendo il rinnovamento tecnologico delle attrezzature aziendali. Questo strumento offre un vantaggio competitivo importante, perchè non vincola i capitali e conserva liquidità in azienda, non incide sull’indebitamento, costruisce di fatto una linea di credito alternativa e consente di dedurre i canoni come puro costo aziendale.



Il Convegno di ASSILEA e Banca IFIS Impresa è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.