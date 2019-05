Liguria ai primi posti per tasso di affollamento delle strutture recettive

Liguria - La Liguria chiude il periodo dei ponti di primavera registrando numeri da tutto esaurito sul fronte turistico. Dopo i feedback positivi da parte di albergatori e operatori sul periodo di Pasqua, e i numeri di marzo (dal 1° al 28 del mese +20,48% di arrivi e +8,12% presenze in tutta la Regione), i primi dati che emergono dai siti di prenotazione on line collocano la Liguria ai primi posti in Italia per tasso di affollamento delle strutture ricettive, con un tasso di “riempimento” del 90%. Da levante a ponente, turisti non solo sulle spiagge, con le Cinque Terre a fare come sempre la voce grossa. Tanta gente anche a Portofino e i suoi sentieri, letteralmente presi d’assalto, utilizzando i battelli messi a disposizione nel Tigullio, ma anche Lerici e Portovenere.

Genova si conferma città d’arte di grande attrazione: dopo la grande performance del week end pasquale, con 11mila presenze nei musei (+42 % rispetto a un normale fine settimana di aprile), si sono riviste le code di fronte ai suoi palazzi storici. Un segnale incoraggiante anche in vista del tradizionale appuntamento con l’edizione 2019 dei Rolli Days, prevista il 4 e 5 maggio prossimi.