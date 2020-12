Liguria, addio a 522 imprese del commercio e del turismo nei primi tre mesi del 2020

Liguria - Nei primi nove mesi del 2020 in Liguria sono "scomparse", tra scioglimenti e liquidazioni volontarie, 552 imprese del commercio e del turismo. Un dato ricavato dal cruscotto di indicatori statistici di Infocamere pubblicato da Unioncamere Liguria e ripreso da Ansa.



Nel dettaglio per quanto riguarda il commercio il segno negativo coinvolge 313 imprese, mentre nel turismo la perdita è stata di 239 unità con aumento quasi in doppia cifra (8%) rispetto ai primi nove mesi del 2019.

Dopo commercio e turismo, seguono le costruzioni con 160 imprese che hanno tirato giù la saracinesca per scioglimento e liquidazione volontaria. Una situazione determinata anche dagli effetti dell'emergenza sanitaria che ha colpito le attività.