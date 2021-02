Liguria Wine Shop, il primo negozio online dedicato ai nettari di casa nostra

Liguria - Da oggi il web si arricchisce di un nuovo spazio tutto ligure: Liguria Wine Shop (LWS), il primo e-commerce dedicato esclusivamente al vino ligure. Questo portale di vendita online ha preso vita da un’idea di RES Wine, agenzia di comunicazione con sede alla Spezia, che dal 1996 si occupa di promozione del vino. «Liguria Wine Shop nasce dalla necessità di avere anche per la viticoltura ligure, come succede già in altre regioni, un e-commerce dedicato – afferma Alfio Antognetti, fondatore di RES Wine – e la situazione che stiamo vivendo, la limitazione degli spostamenti che ha cambiato le abitudini di consumo preferendo spesso il web, ne ha sicuramente accelerato il processo di realizzazione.»



Obiettivo dichiarato di LWS è quello di diventare il più grande e fornito “negozio” di vini liguri, unendo la capacità di un e-commerce di intercettare nuovi mercati alla qualità del vino ligure, sempre più apprezzato come dimostrano gli ultimi due riconoscimenti di risonanza nazionale: miglior vino bianco e miglior vino dolce d’Italia al Concorso 5 Star Wines di Vinitaly 2020, e miglior sommelier d’Italia secondo la Guida Michelin 2021.



«Il vino ligure sta vivendo un momento di grande crescita – continua Antognetti – È questo il momento giusto per fare qualcosa di grande per la viticoltura regionale, qualcosa che abbia un valore percepibile in termini di reddito. Sono da tempo consapevole, occupandomene direttamente da molti anni, che la viticoltura in Liguria abbia bisogno di nuovi canali di vendita. Con Liguria Wine Shop offriamo a tutti i viticoltori liguri, nessuno escluso, questo nuovo e ambizioso strumento di promozione rendendo disponibili a tutti anche quei vini cosiddetti “introvabili” perché spesso si esauriscono nei luoghi di origine e non raggiungono altre realtà, anche poco più lontane.»



Al momento Liguria Wine Shop conta 44 produttori, in rappresentanza di tutte e quattro le province liguri, e 152 etichette tra Vermentino, Pigato, Rossese, Cinque Terre Sciacchetrà e molti altri vini prodotti da vitigni autoctoni, ognuno con la sua scheda tecnica di approfondimento e la storia dell’azienda. «Liguria Wine Shop è online da poche settimane e alcuni prodotti sono già esauriti. Molto apprezzate sono le nostre BOX, scatole tematiche contenenti una selezione di bottiglie raggruppate in base alla tipologia, come la “BOX Cinque terre” o la “BOX Donne di Liguria”, o ancora la “BOX Vermentino” e la “BOX Rossi di Liguria” sia nelle versioni per 6 che per 3. In alcune scatole, chiamate “Liguria Food&Wine”, sono presenti anche altri prodotti regionali oltre al vino, come olio, dolci, pasta, olive taggiasche, spongata, acciughe, pesto. Un piccolo tocco in più per portare i sapori della Liguria in tavola.»



Liguria Wine Shop non è solo vendita ma anche racconto, quello di tutte le aziende presenti al momento sul portale con tanto di gallery fotografica, e quello delle storie liguri, storie famigliari, di vigneti recuperati e ancora ricette e abbinamenti di cibo. In più il portale di vendita possiede uno spazio dedicato alle 8 DOP E 4 IGP regionali oltre a un elenco completo dei vitigni autorizzati in Liguria così da informare l’utente su tutto quanto c’è da sapere sulla viticoltura regionale.