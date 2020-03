Lega consumatori: "Le autorità intervengano su finanziamenti, telefonia e turismo"

Liguria - Lega consumatori richiede alle competenti autorità di adottare urgenti provvedimenti in tre settori per tutelare i consumatori a seguito dell'emergenza Coronavirus. “La richiesta partita a livello nazionale e ripresa in ambito regionale - sottolineano Alberto Martorelli, Cristina Cafferata, Samantha Castrogiovanni, membri del direttivo di Lega consumatori Liguria - deriva dal fatto che nonostante i vari interventi straordinari di queste settimane, risultano ancora scoperte alcune aree come segnalato quotidianamente dagli stessi consumatori”.

Per l'associazione: “Occorre intervenire sui contratti di finanziamento per privati: ad oggi non è prevista la sospensione delle rate come avviene invece con i mutui prima casa e con i finanziamenti legati alle imprese. Lega consumatori propone quindi di applicare la sospensione delle rate dei finanziamenti sino a quando durerà l'emergenza per tutti gli utenti in difficoltà economica (esempio per perdita di lavoro dipendente, lavoratori autonomi che subiscono un calo del proprio fatturato); conseguentemente si richiede di sospendere eventuali procedure di recupero del credito comprese le segnalazioni al Crif (Centrale rischi finanziari)”.



Per Lega consumatori su telefonia, internet: “E’ necessaria la sospensione, analogamente con quanto avvenuto nei settori delle forniture energia elettrica/ gas/acqua, di qualsiasi procedimento di disattivazione di linee telefoniche e collegamenti internet da parte di tutte le compagnie telefoniche (risulterebbero ancora alcune società che non prevedono tale blocco) per gli utenti di tutta Italia senza limitazioni (non solo nei comuni della ex zona rossa) interessati da problematiche legate al pagamento delle fatture. Ciò risulta di fondamentale importanza soprattutto in caso di utenti anziani che, non disponendo in molti casi del pagamento diretto tramite conto corrente bancario, sarebbero costretti ad uscire di casa per pagare una bolletta entro la scadenza presso i tabacchini o le poste”.

“Non solo occorre anche altresì rilevare, evidenzia Alberto Martorelli Responsabile nazionale del settore Telecomunicazioni di Lega consumatori, che l'erogazione dei servizi di telefonia risulta ancora più importante in questa momento delicato, poichè costituiscono un elemento essenziale per garantire la comunicazione fra i componenti familiari, consentire telefonate e collegamenti internet, rimanere informati, lavorare in modalità smart working e studiare a distanza”.

“Su viaggi e vacanze - prosegue la nota - Lega consumatori richiede che nei casi di recesso dai contratti o di annullamento (aerei, traghetti, crociere, pacchetti turistici) per motivi legati alla situazione generata dal Coronavirus venga corrisposto ai consumatori il rimborso del viaggio senza l'applicazione di alcuna penale. Al contrario attualmente è previsto che i tour operators o la società organizzatrice del viaggio possano scegliere di corrispondere un voucher con validità di un anno in sostituzione del rimborso. Inoltre in molti casi viene richiesto il pagamento di penali a seguito del recesso esercitato dall'utente a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus”.

“Lega consumatori Liguria - conclude la nota - rinnova quindi l'auspicio che i soggetti competenti in ambito nazionale valutino con attenzione tali proposte al fine di intervenire con efficacia e tempi rapidi per rafforzare la tutela dei consumatori”.