Laura Gazzolo coordinatore regionale turismo per Confindustria Liguria

Liguria - Laura Gazzolo, direttore AC Hotel Genova e presidente della Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, è stata eletta Coordinatore regionale del Turismo per Confindustria Liguria.

Il Coordinamento regionale del Turismo (CRT), composto, oltre che da Laura Gazzolo, dai presidenti della Sezione Turismo di Confindustria Imperia, Christian Feliciotto, e di Confindustria La Spezia, Hafed Boucelha, e dal presidente dell'Unione Associazioni Albergatori Provincia di Savona, Angelo Berlangeri, promuove e supporta le iniziative delle associazioni territoriali in ambito turistico e culturale, e si pone quale interlocutore della Regione Liguria sulle tematiche di interesse specifico per il settore.

"L'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova le nostre aziende che, ormai da mesi, navigano a vista, con nessuna certezza su tempi e modi di ripresa delle attività - commenta Gazzolo -. Mai come ora, quindi, è importante il confronto al nostro interno e con le Istituzioni, per individuare azioni a sostegno di un comparto che, a livello di Confindustria Liguria, conta oggi oltre 400 imprese e circa 6000 addetti".