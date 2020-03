La lotta alla contraffazione passa dalla scuola ligure

Liguria - Al via la terza edizione del Concorso LC Educational-lotta alla contraffazione 2020. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo bando dell'iniziativa (a cui è possibile aderire entro il 15 maggio) promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Consiglio Regionale della Lombardia, dell’Assessorato Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche sociali della Regione Campania, di Confindustria Campania e di noti marchi nazionali e internazionali.



Tra le novità di questa edizione ci sarà la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici di secondo grado di Liguria e Puglia, che si aggiungeranno a quelli delle scuole di Campania, Lazio e Lombardia, già impegnate nell'iniziativa dello scorso anno. Il concorso è diretto a selezionare le migliori sceneggiature e produzioni audiovisive sul tema della contraffazione, realizzate dagli studenti degli istituti scolastici, in particolare da quelli dotati di laboratori teatrali/musicali/artistici. Per le scuole vincitrici si aprirà una seconda fase, nella quale le classi premiate saranno invitate a partecipare ad una giornata di formazione didattica interattiva sulla contraffazione con i Brand partner del progetto ed i funzionari di Agenzia delle Dogane e Monopoli. Come per la scorsa edizione, anche quest'anno le produzioni premiate potranno essere oggetto della realizzazione di video-pillole utili a promuovere, attraverso il web ed i canali social, la conoscenza del fenomeno contraffattivo e la cultura del consumo consapevole a fronte dei rischi connessi all’acquisto dei prodotti falsi. L’iniziativa intende infatti veicolare “messaggi dai giovani per i giovani”, nella consapevolezza che l’utilizzo di codici comunicativi condivisi agevolino la sensibilizzazione dei ragazzi sui temi in questione.



Il Concorso LC Educational-lotta alla contraffazione 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico vede impegnate anche le associazioni dei consumatori ACU, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Lega Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Utenti Radio Televisivi, in un'attività di promozione del concorso stesso al fine di veicolare le informazioni e sensibilizzare i giovani sul fenomeno della contraffazione nell’ambito del progetto Io Sono Originale.