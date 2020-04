La Cgil non molla: "Sciopero a Pasqua, 25 aprile e Primo maggio senza un'ordinanza seria"

Liguria - Continua la battaglia della Filcams Cgil per chiedere alla Regione Liguria un'ordinanza seria che chiuda, per tutte le domeniche e i festivi dell’emergenza, i supermercati e gli ipermercati. In questo momento i lavoratori del commercio sono in prima linea per dare a tutti noi la possibilità di fare la spesa, ma sono stanchi e preoccupati e hanno bisogno di riposo. La recente delibera della Regione che fissa la chiusura alle 15 è inutile e dannosa visto che già ora molti supermercati chiudono alle 13. Pertanto la Filcams Cgil ha dichiarato sciopero per l’intera giornata del 12, 19, 25 Aprile e Primo Maggio.