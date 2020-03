L'epidemia mette in luce tutta l'importanza dei media locali

Liguria - "I media locali (televisioni, radio, testate tradizionali e/o online) in questo periodo stanno svolgendo un servizio fondamentale di comunicazione diffusa sul territorio in un momento nel quale diventa imprescindibile garantire alla popolazione una pluralità di informazione sulle notizie e sulla situazione territoriale dell'emergenza sanitaria in corso". E' questo l'ordine del giorno unitario firmato da tutti i gruppi regionali (Alessandro Piana, Giovanni Lunardon, Alice Salvatore, Franco Senarega, Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Gabriele Pisani, Laura Lauro, Giovanni Boitano). Un testo che impegna il governatore e gli assessori ad attivarsi presso il Governo per chiedere che vengano previsti a livello nazionale incentivi specifici per testate tradizionali e online, radio ed emittenti televisive locali "che fanno un servizio di informazione relativo all'emergenza sanitaria in corso".

Il principale introito per i media locali è infatti rappresentato dalle inserzioni pubblicitarie e con la chiusura delle attività imprenditoriali e commerciali si è anche bloccato questo flusso. Tuttavia il decreto legge del 17 marzo 2020 (n. 18) non prevede finanziamenti e interventi a supporto delle emittenti TV private, radio e testate online private che operano sul territorio. La Regione Liguria si muoverà per garantire "finanziamenti regionali, indipendentemente e/o ad integrazione di quelli nazionali eventualmente previsti, specifici a questo settore garantendo equità all'accesso e rispetto del pluralismo dell'informazione adottando procedure di accesso alle eventuali misure di sostegno che consentano una distribuzione territoriale coerente con la copertura regionale".