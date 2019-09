L'assessore Mai all'Agrario di Albenga per il primo giorno di scuola in difesa del Made in Liguria

Liguria - Gli studenti e le studentesse “dell’Aicardi”, oltre a conoscere il nuovo dirigente che guiderà la loro scuola, hanno avuto l’incoraggiamento ad affrontare con determinazione ed orgoglio il nuovo anno scolastico dall’Assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, che nel suo intervento ha sottolineato: “L’istruzione e la formazione continua sono requisiti indispensabili per lo sviluppo e l’innovazione delle tecniche agronomiche, e la spinta propulsiva delle nuove generazioni ha contribuito, in questo ultimo decennio, a garantire alle eccellenze della Piana albenganese un ruolo da protagonista nello scenario italiano ed europeo: dal biologico ai semi lavorati per l’industria, dall’intensivo alle produzioni di nicchia.”



Concetti che sono stati ripresi nella prolusione del preside Massimo Salza quando, rivolgendosi a tutta la comunità scolastica, alunni, genitori, docenti e personale tecnico ed ausiliario, ha ribadito: “Il ruolo dell’istruzione tecnico professionale in Liguria è quello di supportare le istituzioni, le associazioni e le aziende nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, dall’agricoltura al turismo, integrando le due offerte attraverso progetti di comunicazione che vedano la Scuola, gli studenti e i docenti promotori dell’agricoltura “made in Liguria”."



L’istituto Agrario di Albenga conta 200 alunni, con dieci classi tutte informatizzate, un’azienda agraria specializzata nelle produzioni tipiche e nella sperimentazione delle tecniche biologiche: dai fiori eduli alle aromatiche, dalla viticoltura alle orticole.



Un Istituto che grazie ai progetti Interreg e ai PON, finanziati dal fondo sociale europeo, ha saputo costruire negli ultimi anni collaborazioni e partnership con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, le facoltà di Agraria di Torino e Genova, l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo e il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga.