Italiani e stranieri, cambia poco. Tutti vogliono la Liguria

Si evidenzia un aumento significativo di presenze di turisti provenienti da Ucraina, Messico e Repubblica Ceca. Molisani, abruzzesi e altoatesini iniziano ad arrivare.

Liguria - Freschi di pubblicazione, ecco i dati sul movimento turistico in Liguria riguardanti l'anno 2017. Rispetto all'anno precedente, si è registrato un aumento degli arrivi pari a +4,84% e delle presenze pari a +3,11%. In particolare gli arrivi stranieri sono cresciuti del +5,22% e le presenze del +4,37%, mentre gli arrivi italiani sono aumentati del +4,52% e le presenze del +2,27%. L'Osservatorio ha registrato un aumento di presenze straniere durante il 2017 rispetto al 2016, nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, e da giugno a novembre. Ha registrato un aumento di arrivi stranieri nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, e da giugno a dicembre. Fra luglio e settembre, in particolare, le presenze straniere non sono mai scese al di sotto delle 900.000 unità mensili, ed hanno superato un milione di unità mensili a luglio e ad agosto. Il maggior numero di presenze in termini assoluti è stato registrato nel corso dello scorso anno dai turisti provenienti da Gernania (1.327.175), Francia (840.245) e Svizzera (687.706). Da sottolineare un aumento significativo in termini percentuali per quanto riguarda le presenze di turisti messicani, ucraini e provenienti dalla repubblica ceca.



L'Osservatorio ha riscontrato un aumento di presenze italiane durante il 2017 rispetto al 2016, nei mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre. Ha evidenziato un aumento di arrivi italiani nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre. Fra giugno e agosto, in particolare, le presenze italiane non sono mai scese al di sotto del milione di unità mensili, ed hanno superato i due milioni ad agosto. Il maggior numero di presenze in termini assoluti è stato registrato nel corso dello scorso anno dai turisti provenienti da Lombardia (3.734.569), Piemonte (2.761.920) ed Emilia-Romagna (442.208). Si evidenzia un aumento significativo in termini percentuali per quanto riguarda le presenze di turisti provenienti da Molise, Abruzzo e Alto Adige.