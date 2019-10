Investimenti sulle autostrade: "Una vittoria dei sindacati"

Liguria - "Diversi interventi e il raddoppio autostradale della A10 - tra Voltri e Bolzaneto, la necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro, sono le premesse per l’assunzione di nuovi profili per rilanciare il primo tronco direzionale autostradale di Genova. Il percorso intrapreso da tempo ha portato i suoi frutti: Società Autostrade assumerà nuove figure tra periti, tecnici, geometri e ingegneri che andranno ad accrescere e a sviluppare gli organici di Aspi sul territorio. Un territorio provato dagli eventi e dalla crisi che ha bisogno di lavoro, nuova occupazione e naturalmente fiducia nel futuro.

“Innanzi tutto è una grande vittoria del sindacato che – unitariamente – si è speso per la riorganizzazione delle attività a breve termine per le esigenze del tronco – spiegano le organizzazioni sindacali - Inoltre, l’azienda incontrerà a breve le Rsa per discutere, nello specifico, delle nuove esigenze che scaturiranno dal turn over in atto”.

Le OO.SS sono fiduciose e interpretano questo segnale come un’azione distensiva per il superamento dei problemi legati alla realizzazione di alcune grandi opere di cui il nostro territorio ha grande necessità per crescere e consolidarsi".



Patrizia Bellotto segretario regionale Filt Cgil Genova

Raffaele Lupia segretario regionale Fit Cisl

Silvana Comanducci, segretario regionale Uiltrasporti Liguria

Piergiorgio Brigati segretario regionale Sla Cisal