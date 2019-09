Innovazione tecnologica in agricoltura, un fondo da 1.4 milioni

Liguria - La Giunta della Regione Liguria ha autorizzato l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla Sottomisura M16.01 “Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, relative alla seconda fase e limitatamente al settore agricolo.

La Sottomisura M16.01 finanzia la costituzione e l’operatività dei Gruppi operativi, promuovendo la cooperazione tra il mondo produttivo e quello della ricerca al fine di:

• introdurre e diffondere l’innovazione tecnologica, di prodotto e di processo per ridurre i costi produttivi e i consumi energetici e idrici;

• promuovere la sostenibilità ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi;

• migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle filiere.

L’innovazione, promossa dai Gruppi operativi, è finalizzata al conseguimento di risultati specifici aziendali, tramite lo sviluppo e il trasferimento dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l’adattamento/adozione di innovazioni e di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli obiettivi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI).

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo bando ammontano complessivamente a 1.410.000 euro.

Il sostegno è concesso sottoforma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100% dei costi sostenuti. Sono finanziabili progetti definitivi di cooperazione per una spesa ammissibile massima di 100.000 euro a progetto.

Beneficiari dell’aiuto sono i Gruppi operativi, i quali devono rispettare due requisiti obbligatori:

1. essere composti da almeno due soggetti;

2. almeno un soggetto deve essere un’impresa agricola.

Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

• lo sviluppo sperimentale, il collaudo, l’adozione/applicazione e l’adattamento di innovazioni già esistenti;

• la divulgazione dei risultati;

• la partecipazione alla Rete comunitaria del PEI – AGRI e alla Rete Rurale Nazionale.

Le domande di aiuto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) entro il termine perentorio delle ore 13 del 13 novembre 2019.