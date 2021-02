Incidenti mortali sul lavoro in crescita in Liguria

Liguria - In crescita le denunce di infortunio con esito mortale in Liguria nel 2020: sono state 44 con un aumento del 91,30% rispetto alle 23 del 2019. Lo si legge nel bollettino Inail riguardante l'ultimo trimestre dell'anno, in cui sono presenti anche tutti i dati relativi all'intero 2020. Se gli incidenti mortali sono cresciuti, sono calati dell'8.3 per cento gli infortuni su lavoro in generale, passando da 20.695 a 18.991. In calo in Liguria anche le denunce di malattia professionale: si è passati da 1145 casi ai 731 registrati tra gennaio e dicembre 2020 (-36,16%).