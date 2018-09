In Liguria solo un terzo degli abusi già abbattuto

Ci sono 1.400 edifici in attesa delle ruspe, ma le media italiana è anche peggiore. Legambiente chiede di sottrarre la decisione ai Comuni: "Siano i prefetti a ordinare le demolizioni".

Liguria - Su 2.683 manufatti abusivi per cui è stata ordinata la demolizione in Liguria, solo 888 sono stati effettivamente cancellati. Solo un terzo quindi, una percentuale che comunque è ben al di sopra della media nazionale. "Dal 2004 a oggi, in Italia, risultano eseguite solo il 19,6% delle ordinanze di demolizione emesse, ovvero ne mancano all’appello oltre l’80%" denuncia Legambiente che spinge il governo a "cambiare il meccanismo su cui si basano le demolizioni, prendendo atto del suo fallimento e avocando ai prefetti le operazioni di intervento, ferme restando tutte le competenze dei comuni in tema di controllo urbanistico del territorio e di repressione dei reati".



Il dito è puntato anche questa volta sulla politica. Secondo l'associazione, "la potestà sanzionatoria, ossia l’abbattimento, deve fare capo a un soggetto statale che non sia condizionato da un mandato elettorale" per funzionare veramente. Gli amministratori locali devono spesso dare risposte anche in tema di edilizia, e questo frena le ruspe. "Se è vero che esistono delle realtà in cui l’edilizia illegale è in parte fatta da prime case abitate da

famiglie indigenti, è anche vero che la risposta delle istituzioni deve essere nel solco della legalità - chiede Legambiente che spinge perché lo Stato scoraggi anche gli abusi futuro - Contro i nuovi abusi, il migliore deterrente sono le demolizioni di quelli precedenti".



Coste a rischio. "Tra i comuni costieri, dove il fenomeno dell’abusivismo è più rilevante, solo il 20,3% ha dato una risposta. Le regioni che spiccano per trasparenza sono l’Emilia Romagna, con il 64,3% dei comuni litoranei che ha messo a disposizione le informazioni, il Veneto, con il 45,5% e la Sardegna, con il 38%, mentre solo il 7,5% dei comuni costieri della Puglia ha dato una risposta. A conferma del fatto che l’abusivismo lungo costa sia quello quantitativamente maggioritario c’è un ulteriore dato: se nei Comuni dell’entroterra la media delle ordinanze di demolizione è di 23,3 a comune, spostandoci al mare, il dato decuplica, arrivando a 247,5. Considerando le ordinanze di demolizione un

parametro utile per riscontrare in modo proporzionale il numero di abusi edilizi".



La proposta. "Occorre rendere efficaci e certe le demolizioni, con il duplice obiettivo del ripristino della legalità violata e dello stimolo alle demolizioni in proprio - è l'appello di Legambiente - Crediamo che si debba intervenire con una proposta legislativa che renda più rapido ed efficace l’istituto delle demolizioni degli immobili abusivi. In tal senso, è necessario avocare la responsabilità delle procedure di demolizione agli organi dello Stato, nella figura dei prefetti, esonerando da tale onere i responsabili degli uffici tecnici comunali e, in subordine, soggetti che ricoprono cariche elettive, ovvero i sindaci".