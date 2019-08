Imprese storiche, prorogato al 30 settembre il termine

Liguria - La Camera di commercio Riviere di Liguria informa che è stato prorogato al 30 settembre 2019 il termine per chiedere l’iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche da parte delle attività che, al 31 dicembre 2018, abbiano compiuto o superato i 100 anni di vita.



"E’ un’iniziativa di Unioncamere che il nostro ente sostiene volentieri – sottolinea Luciano Pasquale, presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria – perché offre a numerosi imprenditori la possibilità di veder riconosciuto e certificato ufficialmente il lavoro e l’impegno aziendale cui hanno dato prova per più di un secolo".



Oltre all’iscrizione di nuove imprese – di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto nell’ambito del medesimo settore merceologico – Unioncamere provvederà anche all’aggiornamento delle 2.450 posizioni già presenti nel Registro, che conta ad oggi 17 imprese storiche nella provincia di Imperia e 17 in quella della Spezia e 27 nella provincia di Savona.



La documentazione è disponibile sul sito della Camera di commercio www.rivlig.camcom.gov.it. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa preferibilmente via PEC (è tuttavia ammesso l’invio tramite email ordinaria) alla casella cciaa.rivlig@legalmail.it o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona (Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona) entro il 30 settembre 2019.



Per informazioni: cristina.pegazzano@rivlig.camcom.it - tel. 0187/728207