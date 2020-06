Imprese, scadenze in arrivo per MUD e diritto annuale

Liguria - La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona ricorda a imprese e professionisti che la scadenza per il pagamento del diritto annuale coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il MEF, con Comunicato n. 147 del 22/6/2020 ha reso noto che, per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, sarà prorogato anche il termine di versamento del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi (e quindi del diritto annuale), per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il Mef indica che per tali soggetti il termine di versamento in scadenza il 30 giugno 2020 sarà prorogato al 20 luglio 2020, senza corresponsione di interessi. Si è in attesa della pubblicazione del decreto.

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti si invita a consultare il sito web camerale alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=64.



Appuntamento ravvicinato anche per quanto riguarda gli adempimenti in materia ambientale. Tutti i soggetti che producono, trattano e smaltiscono rifiuti sono infatti tenuti a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2019. Un adempimento la cui scadenza, per quest’anno, è stata prorogata al 30 giugno dall’art. 113 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Anche in questo caso, lo slittamento dei termini è connesso all’emergenza coronavirus.

Tutte le info sugli adempimenti in materia ambientale sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=322.



Si rammenta altresì la possibilità di registrarsi alle mailing list della Camera di Commercio direttamente dal sito web camerale, alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/MailingList/All Sarà così possibile ricevere aggiornamenti sulle principali novità riguardanti sia il diritto annuale sia le tematiche della regolazione del mercato come quelle ambientali, oltre che, naturalmente, tutte le notizie sulle altre attività e servizi della Camera di Commercio.