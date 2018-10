Imprese di catering in grande spolvero: la ripresa del comparto allestimento eventi

Liguria - Il successo degli ultimi anni del settore catering è stato davvero sorprendente: stando ai dati della Camera di Commercio di Milano, il comparto ha fatto registrare un clamoroso boom tra il 2010 e il 2011, quando le imprese di catering nel nostro paese sono aumentate quasi del 40%.



Ma quali sono le ragioni di questo exploit? A cosa è dovuta la crescita di questo particolare settore, capace di resistere persino ai colpi della crisi economica e di veder aumentare fatturato e numero di occupati anche negli anni della recessione?



Una visione d'insieme sul mondo del catering italiano

Fino a non molto tempo fa, il catering era una soluzione limitata a eventi di grande rilevanza, come feste di nozze, convention o congressi, tutte occasioni nelle quali, dato l'elevato numero di presenze, il supporto professionale di un'impresa specializzata si rendeva indispensabile.



L'incremento del giro di affari del settore si spiega tenendo conto di un trend ormai consolidato, per il quale sempre più persone scelgono di affidarsi ad un'impresa di catering anche per eventi di minore rilevanza o caratterizzati dalla presenza di un numero limitato di invitati: oggi, tra le occasioni che vedono coinvolti servizi di catering rientrano anche piccole feste aziendali, semplici compleanni e altre comuni situazioni familiari.



I punti di forza dei catering service

Ci sono molte comodità per i clienti, a partire dalla possibilità di focalizzarsi su altre mansioni relative all'organizzazione dell'evento: delegando a terzi la preparazione delle pietanze, ci si può concentrare sull'arredamento del locale scelto o della propria casa e dedicarsi tranquillamente all'intrattenimento degli ospiti. Inoltre le eventuali critiche o commenti degli invitati sui piatti proposti non potranno essere rivolti a voi e alle vostre abilità culinarie: non è quello che avete sempre desiderato?



Le ragioni per puntare sui servizi di catering

Personalizzazione: è questo uno dei concetti chiave dei servizi al pubblico che sanno rinnovarsi e conquistare nuovi bacini di clientela e anche nel settore della ristorazione e del catering questo concetto sta prendendo sempre più piede.



Le diverse esigenze alimentari emerse negli ultimi anni hanno reso i menù sempre più articolati e personalizzati rendendo fondamentale l'apporti di figure professionali in possesso del dovuto know-how in campo culinario.



Proviamo a vedere come il concetto di personalizzazione è penetrato nelle diverse fasi in cui si articola l'attività delle imprese di catering.



• scelta dei prodotti alimentari e dei menu: le allergie e le intolleranze alimentari sono ormai piuttosto numerose, di conseguenza aumenta la richiesta di prodotti di qualità, biologici e a chilometro zero. Ormai la gran parte delle imprese di catering propone menù personalizzati per le diverse esigenze di ogni cliente: vegani, vegetariani e celiaci i più diffusi, ma esistono anche tante persone “onnivore” che non mangiano determinati tipi di frutta o verdura, latticini e altri prodotti per via di allergie o intolleranze. La scelta ricade sulle imprese del settore proprio perché contano anni di esperienza e affrontano quotidianamente le questioni alimentari, riuscendo a diversificare in modo rapido ed efficace cibo, bevande e proposta gastronomica.



• Cucinare? No, grazie: si tratta forse della ragione principale per cui si punta sul catering. Cucinare per tante persone, anche se si tratta di una semplice festa di compleanno di un bambino, con 15 invitati, richiede tempo, esperienza e tanto sudore! Affidarsi al catering è chiaramente un'ottima soluzione, efficace per ottimizzare i tempi ed evitare l'impegno gravoso di piazzarsi in cucina per ore, magari dopo una lunga giornata di lavoro. Il discorso si fa ancor più pesante se aumenta il numero degli invitati, che non sono più bambini, non troppo esigenti in fatto di cibo, ma adulti, magari vegani o celiaci, i cui piatti necessitano di grande cura, attenzione, professionalità o di un cuoco talentuoso.



• Servizio di trasporto: il trasporto delle pietanze e delle bevande sembra essere il punto più controverso di tutta l'attività di catering. Alcuni credono che, nel percorso del veicolo verso il luogo dell'evento, i cibi caldi e freddi possano disperdere velocemente la propria temperatura originaria, che in tavola arrivi magari un primo freddo o un gelato sciolto e che il servizio risulti di bassa qualità. Esistono di certo anche imprese meno efficienti, tuttavia dietro alle attrezzature per il catering si nasconde un mondo, fatto di materiali ad hoc e tecnologie sorprendentemente sofisticate, che non solo garantiscono la perfetta conservazione delle caratteristiche organolettiche degli alimenti, ma anche la totale salvaguardia da qualsiasi tipologia di contaminazione biologica, fisica o chimica.



• Catering e Banqueting manager: queste sono nuove figure professionali, spesso formate nel corso di Master e corsi specializzati, alle quali spetta il delicato compito di ascoltare il cliente e proporre soluzioni specifiche per ogni esigenza. Parliamo di catering per indicare la fornitura di cibo e bevande, mentre il banqueting si occupa anche dell'eventuale allestimento di una sala o di una location, del servizio camerieri e, previa richiesta del cliente, anche dell'intrattenimento musicale, con la scelta di dj set, gruppi musicali e band di qualsiasi genere.



Per comprendere meglio il successo del catering in Italia, si può dare un'occhiata agli investimenti degli ultimi anni. Nel 2016, ad esempio, un articolo del Corriere ha dato spazio alla notizia dell'investimento del Fondo Italiano nel catering navale di Ligabue, società specializzata nel catering industriale con sede a Venezia: sono stati ben 14 i milioni versati dal Fondo Italiano, a testimonianza della crescente fiducia del mercato nazionale nel settore catering.