Il turismo è in ginocchio: soltanto una trentina gli alberghi della Liguria aperti in questi giorni

Liguria - “La Regione si sta battendo in ogni ambito per difendere il settore turistico che ha risentito in maniera pesante delle chiusure per la pandemia come dimostra il fatto che solo 30 alberghi su 1.200 sono aperti purtroppo in questi giorni in Liguria. Stiamo lavorando dal marzo scorso per fare si che fondi europei siano destinati agli operatori turistici, negli anni sempre trascurati nell’assegnazione e ripartizione. Grazie alla nostra iniziativa abbiamo ottenuto un primo importante risultato, è stato infatti approvato dalla Conferenza delle Regioni che nella prossima programmazione dei fondi il 10% dell’Fse e del Fesr siano impiegati per il comparto: sarebbe una boccata d’ossigeno per tutti gli imprenditori del settore”. L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino commenta i dati diffusi relativi al numero di strutture alberghiere aperte in questi giorni in Liguria.



“Voglio ringraziare gli albergatori per l’impegno messo per tenere in vita un settore sofferente – aggiunge Berrino – Con loro abbiamo un tavolo aperto e un dialogo costante per monitorare la situazione ed essere a supporto della categoria: il turismo per noi è una priorità e le costanti campagne mediatiche come quella lanciata in questi giorni ‘Chi ama la Liguria la porta a tavola, anche a Natale’ dimostra come spingiamo la voglia di Liguria all’attenzione degli italiani. Con i rappresentanti delle categorie del settore ci incontreremo nuovamente dopo l’Epifania anche per rinnovare e riaggiornare il ‘Patto del lavoro nel turismo’ che nel 2020 ha avuto un notevole successo tanto da doverlo rifinanziare più volte e prorogare fino al 30 marzo”, conclude l’assessore.