Il social media team della Liguria tra i migliori delle regioni italiane

Liguria - La Liguria è risultata tra le Regioni che meglio gestisce i propri canali Social nella classifica stilata da Extreme, prima società italiana specializzata nella raccolta e analisi delle conversazioni web e social con numerosi clienti in ambito travel.



L’analisi quotidiana ha avuto per oggetto i social media team protagonisti della promozione turistica delle regioni italiane attraverso i canali social Facebook, Instagram, Twitter e Google + nel corso del 2017. I fattori di analisi hanno posto a confronto gli aspetti più rilevanti delle dinamiche dei social media, guardando ben oltre il semplice numero dei follower.



I risultati per la Liguria sono ottimi e particolarmente lusinghieri in termini di fidelizzazione dei follower per cui si aggiudica la prima posizione e in termini di strong engagement, parametro per cui la Liguria si piazza in seconda posizione. I dati indicano il volume complessivo di commenti e condivisioni prodotte, la capacità di mantenere la portata delle interazioni costante nel tempo, e mostrano che ciò che conta è proprio la qualità dei contenuti e la capacità di creare un legame stabile con i follower.



La Liguria si conferma quindi regina nell’ engagement come mostrato anche nei Tourism Social Report 2017 stilati dallo Studio Giaccardi e Associati in collaborazione con Happy Minds.

Per tutti i primi 9 mesi dell’anno 2017, la pagina Facebook @Liguria è stata al primo posto tra le pagine delle Regioni Italiane per Interazioni Totali e per Engagement, fattori importanti per valutare la performance della pagina.



“Il nostro segreto è non cadere mai nella routine” cosi racconta il social media team di Agenzia in Liguria “Ci dedichiamo ai social dal 2011 e curiamo ogni post con grandissima attenzione, a partire della scelta delle foto e delle parole perché vogliamo emozionare e sorprendere chi ci segue. Non è vero che non si legge più sui social: i nostri testi sono letti e commentati fino in fondo. Ci diamo linee editoriali di medio breve periodo perché in questo lavoro l’ascolto e il dialogo con il territorio e la fanbase è fondamentale. Inoltre abbiamo la fortuna di essere un gruppo molto affiatato che ama esprimersi con più registri, dal poetico all’ironico, sempre alla ricerca di creatività e di stimoli che abbiamo spesso la fortuna di ricevere direttamente dai nostri follower”.



I dati parlano chiaro, il 2017 è stato un anno positivo per i canali social di promozione turistica della Regione e per #lamialiguria, hashtag che identifica la campagna di marketing territoriale della Regione, che ha avuto numero di follower in costante e crescente aumento tanto da essere risultata nella primavera del 2017 al secondo posto come operazione social di maggior successo, tra quelle di #inLombardia365 e Ikea, rilevato da Blogmeter.