Il segretario nazionale Uiltec Paolo Pirani partecipa a “Pillole di sicurezza”

Liguria - A prosecuzione del percorso formativo sulla sicurezza sul lavoro, la Uiltec Liguria propone per venerdì 20 novembre – dalle 14,00 alle 16,00 – il focus di approfondimento anche al tempo del Covid: “Pillole di sicurezza”, che rappresenta un altro tassello volto a valorizzare l’impegno al contrasto agli incidenti e alle malattie professionali che possono colpire lavoratrici e lavoratori nell’ambito delle attività svolte in servizio.



Saranno presenti all’evento che si svolgerà su piattaforma Zoom:



Paolo Pirani, segretario generale nazionale Uiltec



Salvatore Balestrino, segretario generale Uiltec Liguria



Simone Palmieri, coordinatore territoriale sicurezza Uiltec Liguria



La sicurezza sul posto di lavoro è intesa dalla Uiltec come vita, dignità, rilevanza sociale, relazioni e comunicazione.



Per la Uiltec occorre promuovere e valorizzare l'importanza del ruolo delle Rls nei posti di lavoro, funzione che, oltre alla legge, può fare la differenza in ogni sito produttivo e in ogni cantiere.