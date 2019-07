I liguri hanno chiesto oltre 5 milioni di euro di finanziamenti

Liguria - "Nel 2018 i cittadini liguri hanno chiesto oltre 5 milioni di euro di finanziamenti a istituti bancari e finanziarie. Di questi, però, solo il 27,5% era finalizzato ad un acquisto programmato, principalmente auto o scooter. In tre casi suquattro la richiesta di prestito ha riguardato persone in difficoltà, che hanno fatto ricorso al finanziamento soprattutto per fronteggiare spese mediche improvvise. I cittadini liguri si rivolgono sempre più spesso a finanziarie rispetto alle banche, che richiedono più documentazione, e una percentuale abbastanza alta, quasi il 18%, fa ricorso alla cessione del quinto di stipendio o pensione»: a rendere noti tali dati Livio Di Tullio, presidente Federconsumatori Liguria, al lancio della campagna 'Servizio trasparenza' dell'associazione. "Questi numeri - spiega - mostrano che in Liguria, a parte le spese programmate come il mezzo di trasporto, resta basso anche il dato consumistico, circa il 5% che riguarda chi compra a rate l'ultimo modello di cellulare o di tv".