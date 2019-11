Gnl, lunedì la firma per la realizzazione di una rete di distribuzione ligure

Liguria - Si terrà lunedì 2 dicembre alle 14, presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, la conferenza stampa di presentazione dell'accordo per la promozione, la diffusione, la realizzazione e l'accettazione sociale di una rete di distribuzione del Gas Naturale Liquefatto tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Direzione marittima per la Liguria, Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture dell'Università degli Studi di Genova, Direzione regionale dei vigili del fuoco, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.



Firmeranno il protocollo d’intesa l'assessore regionale con delega ai Porti di Regione Liguria Andrea Benveduti, i presidenti Carla Roncallo e Paolo Emilio Signorini per le Autorità di Sistema Portuale liguri, il consigliere Claudio Garbarino e l'assessore Matteo Campora rispettivamente per Città Metropolitana e Comune di Genova, il professor Enrico Musso per l'Università di Genova, il presidente Luciano Pasquale e il consigliere Marco Novella per le Camere di Commercio liguri e l'ammiraglio Nicola Carlone e il direttore Claudio Manzella per la Direzione marittima e il Comando regionale dei vigili del fuoco.