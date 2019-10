Giampiero Maioli, Responsabile di Crédit Agricole Italia, nominato Cavaliere del Lavoro

Liguria - Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia, ha ricevuto oggi il titolo di “Cavaliere del Lavoro” in occasione della cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze “Al Merito del Lavoro”. I nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, erano stati annunciati lo scorso 31 maggio.

Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia. È responsabile del Crédit Agricole in Italia (Senior Country Officer per l’Italia di Crédit Agricole) e membro del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole SA.

È Ceo di Crédit Agricole Italia dal 2010 e Direttore Generale dal 2007. Ricopre, altresì, la carica di Presidente di Crédit Agricole Group Solutions, di Vice Presidente di Amundi SGR e di Crédit Agricole Vita. È consigliere di Crédit Agricole FriulAdria, Crédit Agricole Leasing Italia e Agos Ducato.



Presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) riveste la carica di Consigliere, di Membro del Comitato di Presidenza e del Comitato Esecutivo. È membro del Consiglio Direttivo della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF).



Fa parte dello Strategic Board della Fondazione Università Ca' Foscari. Nel settembre 2018 è stato insignito del titolo di Cavaliere nell’Ordine della Legione d'Onore francese.

Crédit Agricole, player bancario mondiale presente in 47 Paesi con 51 milioni di clienti e 141.000 collaboratori è il primo operatore europeo nel risparmio gestito e nella bancassicurazione oltre ad essere leader nell’emissione di green, social & sustainability bond.



E’ presente in Italia, suo secondo mercato, con 15mila collaboratori e circa 4 milioni di clienti per circa 68 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.



Oltre alla banca retail, il Gruppo è infatti presente in Italia anche con le società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez WM - Banca Leonardo e CA Indosuez Fiduciaria).

Sotto la sua guida il gruppo ha raggiunto nei primi sei mesi del 2019 un utile netto pari a 458 milioni di euro, in crescita del 15% a/a, grazie a un sempre maggiore coordinamento sinergico tra le diverse linee di business del Gruppo.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, la banca commerciale, conta circa 1100 punti vendita in 11 regioni italiane, circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.