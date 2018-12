Ghini (Uil): "Cinque stelle: basta propaganda, costruiamo futuro"

Liguria - "Il bene di una comunità, di una città, di una regione non sono, per fortuna, esclusiva di un partito politico, ma anche di chi vive quotidianamente la comunità come la Chiesa che, a nostro parere, ha il dovere di poter sostenere posizioni pubbliche. È strano leggere i richiami da parte del Movimento 5 Stelle proprio nei confronti della Chiesa, ci pare un uso strumentale della parola politica. Chi sostiene che le infrastrutture siano un bene prezioso per questa regione non ha fatto altro che sostenere la verità, chi sostiene che bloccare queste opere sarebbe un suicidio economico e occupazionale per Genova e la Liguria, ha semplicemente detto il vero". Lo dichiara Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.



"È stato espresso un semplice dato di fatto - prosegue - e non facendo politica, ma cercando di sostenere una comunità come quella Genovese che, senza le opere infrastrutturali, sarebbe in futuro in grossa e grande difficoltà.

Invece di attaccare chiunque la pensi diversamente da loro, i consiglieri del Movimento 5 Stelle farebbero bene a farsi carico del futuro economico e occupazionale di questa città e di questa regione, lasciando per una volta la propaganda elettorale che non produce nessun risultato concreto, ma che ha solo l’obiettivo di incrementare i problemi di un territorio che è già in grossa difficoltà.

Per questo proprio domani Uil e Cgil saranno in piazza per dire basta alla politica del rimando, per dire basta alla politica delle promesse, per dire che i cittadini di Genova e della Liguria vogliono essere protagonisti del proprio futuro. Ci aspettiamo di vedere il Movimento 5 Stelle in piazza con noi al fianco dei lavoratori e dei pensionati di Genova e della Liguria".