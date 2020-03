Forza Italia: "Il decreto Cura Italia non tiene conto dei problemi del settore dell'informazione"

Liguria - "Il decreto Cura Italia incredibilmente non tiene conto del diritto del pubblico a essere informato umiliando l'intero settore radiotelevisivo. Nonostante le premesse e le promesse, il Governo dà una legnata sonora all'intero settore radiotelevisivo che in queste giornate di emergenza coronavirus si rivela sempre più fondamentale per mantenere l'opinione pubblica informata e avvisata. Serve subito una integrazione agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Mise e da erogare nel modo più rapido per ovviare al tracollo degli ordinativi pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende, durante le situazioni di crisi. L’emittenza locale deve essere sostenuta in questo momento drammatico per continuare a garantire l’informazione quotidiana necessaria sul territorio". Lo hanno detto i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.