Fondi Por Fesr, arriva l'ok della commissione europea

L'assessore Benveduti: "Conferma che la Liguria è una regione virtuosa, cercheremo nuovi fondi"

Liguria - Approvato dalla Commissione Europea il rapporto conclusivo del programma Por Fesr Liguria 2007-2013, presentato lo scorso 31 marzo. "Possiamo esprimere la nostra piena soddisfazione su quanto è stato fatto – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - grazie al lavoro degli uffici del nostro assessorato, è stato speso fino all’ultimo centesimo messo a disposizione dalla passata programmazione, che, vorrei ricordare, è stata chiusa dall’attuale legislatura e in particolare dall’assessore Rixi"."In questi primi sette mesi di lavoro- continua l’assessore Benveduti - ho avuto modo di rendermi conto della complessità della gestione delle risorse comunitarie. Regione Liguria si è confermata regione virtuosa, utilizzando appieno i fondi traducendoli in azioni concrete e progetti a del tessuto economico e degli enti locali. La direzione intrapresa è quella giusta, ma, attraverso la sinergia con gli altri fondi comunitari, per esempio a supporto dell’occupazione, intendiamo ancor meglio ottimizzare quanto messo a disposizione dell’Europa, con una sempre maggiore ricaduta sul nostro territorio".

Nella programmazione 2007-2013 sono state riconosciute come ammissibili tutte le spese rendicontate da Regione Liguria per un totale di 536 milioni e 130 mila euro di contributo pubblico tra risorse comunitarie, nazionali e regionali.