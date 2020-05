Finora la Regione ha trasmesso a Inps 328.037 di cassa integrazione

Liguria - Ammontano a 328.037 le ore rendicontate solo nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, e relative a 3.610 lavoratori: sono le ore acquisite nel sistema telematico della Regione Liguria e contenute nelle domande avanzate da 142 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 225.382,50 euro), da 1.266 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 2.343.573 euro) e 181 aziende per pagamenti sul mese di maggio (in totale 88.144,20 euro).



Fino a oggi, Piazza De Ferrari ha decretato e trasmesso all'Inps in totale: 4.926.502 ore relative a 57.153 lavoratori, contenute nelle domande avanzate da 42 aziende per pagamenti sul mese di febbraio (in totale 29.848,50 euro), da 12.524 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 15.782.242,50 euro), da 13.410 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 23.945.608,80 euro), da 325 aziende per pagamenti sul mese di maggio (in totale 146.966,40 euro).