Esenzione IRAP imprese nate nel 2020, le modalità con CNA

Liguria - Regione Liguria, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge Regionale n. 32/2019, ha definito le modalità di richiesta di esenzione integrale dal pagamento dell’IRAP per i primi 5 anni per le nuove attività imprenditoriali avviate sul territorio ligure nel 2020. Possono beneficiare dell'esenzione fiscale le imprese coi seguenti requisiti: dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020; grado di imprenditorialità negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa giovanile inferiori ai 35 anni per quota maggioritaria; esercizio di una delle attività nelle categorie economiche individuate dai Codici ATECO 2007 (consultabili sul sito della Regione Liguria, alla pagina https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/irap-imposta-attivita-produttive/esenzione_irap2020.html); produzione netta non eccedente i 2 milioni di euro.



La trasmissione della richiesta deve avvenire entro il 30 aprile 2021 tramite Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, corredata da copia di un documento d'identità valido, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria a mezzo PEC (cciaa.rivlig@legalmail.it) oppure tramite posta RACCOMANDATA A/R alla Camera di commercio di Riviere di Liguria, Via Quarda Superiore 16, 17100 Savona.

Hanno diritto all'esenzione le nuove attività iscritte al Registro imprese e le attività già esistenti, sia in altri ambiti territoriali sia in Liguria, che aprano o abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a patto che resti attivo e non venga trasferito per i 5 anni previsti dalla defiscalizzazione.



Per informazioni e supporto contattare Cna La Spezia tel. 0187 598075 o inviare mail a giuliana.vatteroni@cnalaspezia.it.