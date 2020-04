Edilizia, Tafaria (Cisl): "Nessuno sconto a chi utilizzerà scorciatoie su sicurezza lavoratori"

Liguria - “L’incontro di oggi con l’Assessore regionale Scaiola è stato un primo passo il nostro auspicio è quello che il coinvolgimento delle parti sociali sia sempre più stringente per un settore come quello dell’edilizia che stava già vivendo un momento di grande difficoltà prima dell’emergenza sanitaria. Ci aspettiamo in tempi brevi regole chiare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri in vista della Fase 2: devono essere coinvolti tutti i lavoratori interessati, nessuno escluso: , che operano all’interno della filiera. Non saranno concessi sconti a chi utilizzerà scorciatoie sacrificando la sicurezza dei lavoratori”. Lo afferma il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria.