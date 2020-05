Dopo Deiva Marina ci sarà un salto di carreggiata fino all'autunno

Liguria - Le gallerie Giovannella e Croce dei Tozzi sull'autostrada A12 chiudono per tutta l'estate nel tratto direzione Genova. Siamo praticamente ai piedi del Bracco, in territorio genovese a pochi chilometri del confine con quello spezzino. Da questa notte alle 23 e fino al 18 settembre prossimo, entrambe le gallerie rimarranno chiuse per lavori di adeguamento. Salto di carreggiata tra il Km 55+930 e il km 52+160 circa, per chi viene dalla Spezia e viaggia in direzione Genova. "Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione", avverte Salt. Per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m 3.30 sarà vietato il passaggio, in entrambe le direzioni, dalle ore 6 alle ore 24.

La galleria Giovannella Nord, lunga 771 metri e a metà tra i comuni di Moneglia e Castiglione Chiavarese, è stata costruita nel 1971 con la Croce dei Tozzi Nord, che si sviluppa interamente in territorio di Casarza Ligure. Lifting in corso anche per la galleria Pian del Lupo, chiusa fino al 7 agosto prossimo tra il Km 60+072 e il Km 58+275 circa, sempre per chi viaggia in direzione di Genova.