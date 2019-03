Disagi per i lavori in autostrada, la Regione si adopererà per ottenere sconti per gli automobilisti

Liguria - Il consiglio regionale ha approvato ieri all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi opportune per fare in modo che le società concessionarie garantiscano il completamento della ristrutturazione e manutenzione in tempi ragionevoli, in modo da ridurre il pesante disagio arrecato agli utenti, garantendo nel contempo la sicurezza necessaria per la percorrenza, e che venga riconosciuto agli utenti uno sconto immediato sui pedaggi autostradali nei tratti che interessano il territorio regionale a causa dei disagi patiti.

Nel documento si ricorda l’impegno dell’assessore ai trasporti Gianni Berrino a seguire il delicato problema anche attraverso il sostegno alle associazioni di consumatori che si stanno occupando della vicenda.