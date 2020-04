Digitalizzazione delle micro e piccole imprese. Pronto il bando della Regione Liguria

Liguria - La Regione Liguria ha pubblicato il nuovo bando per la digitalizzazione delle micro e piccole imprese. Il bando è riservato alle piccole imprese per acquistare pc, tablet, licenze, abbonamenti (anche fiscali on line), canoni, prestazioni di consulenze, e tutto quanto necessario per favorire la digitalizzazione delle imprese, condizione fondamentale oggi per affrontare il futuro. Il contributo previsto è del 60% della spesa, con un massimo di 5.000,00 euro ad azienda. Le spese ammesse al contributo sono quelle effettuate a partire dal 23 febbraio 2020 ed il bando aprirà a sportello dal 5 all’8 maggio 2020.

Visti i tempi molto stretti previsti per la presentazione delle domande Confartigianato ha attivato un servizio a favore degli associati e di tutte le imprese interessate. Per ogni informazione chiamare l’ufficio credito di Confartigianato 0187286653 (Vignudelli) o 0187730938 (Rolla) oppure inviare una mail a finart@confartigianato.laspezia.it oppure rolla@confartigianato.laspezia.it