Denti in primo piano: italiani sempre più attenti alla cura della bocca e del bel sorriso

Liguria - In occasione del mese della prevenzione dentale, una delle piattaforme più note per la sanità privata – MioDottore – ha deciso di indagare circa le nuove abitudini degli italiani verso le cure orali.

L'indagine ha coinvolto anche lo specialista in odontoiatria Renato Pizza, che ha partecipato all'iniziativa fornendo delle utili indicazioni circa la pulizia quotidiana dei denti, mettendo in risalto gli alimenti alleati della salute orale e quelli nemici.

Si tratta di un'iniziativa molto importante, specialmente da quando, negli ultimi anni, la possibilità di sfoggiare un bel sorriso è diventata un'esigenza per la maggior parte dei connazionali.



Italiani sempre più attenti al bel sorriso

È ufficiale: il sorriso è diventato il protagonista della vita degli italiani, poiché permette di attrarre l'interesse degli altri al primo sguardo. É proprio per questa ragione che l'attenzione degli italiani per la propria salute orale è aumentata gradualmente, lo dimostrano i dati della piattaforma che evidenziano come i dentisti siano oggi tra i professionisti più cercati (18%).



Il boom di richieste proviene dagli over 40

La maggior parte degli interventi di correzione dei denti mediante apparecchio è attualmente richiesta da chi è entrato negli “anta”. Un quinto degli individui che si rivolgono al dentista per la correzione dentale ha superato i 40 anni e per il 70% si tratta di donne, le quali si confermano tra le più interessate alla medicina estetica. Si tratta soprattutto di donne di età compresa tra i 45 ed i 54 anni.

Il fenomeno ha evidenziato un'inversione di tendenza rispetto al passato: se, prima, ci si vergognava di mostrare in pubblico un sorriso metallico, oggi l'imbarazzo sembra superato da un pezzo e quello che di norma è noto come apparecchio dentale, o cura ortodontica, che mira al ripristino della corretta linea e forma dentale sia estetica che funzionale è diventato di uno strumento di tendenza.

Le problematiche dentali che necessitano di una cura ortodontica mediante apparecchio sono diverse, così come le tipologie di apparecchio dentale.

Tra gli apparecchi più richiesti dagli adulti vi sono però anche quelli più discreti, le mascherine trasparenti che si mimetizzano, complice la tecnologia moderna che ha permesso lo sviluppo di trattamenti ortodontici invisibili. Inoltre, i costi sono diventati più accessibili e così anche gli adulti ricorrono più spesso alle cure ortodontiche.

Torniamo adesso ai suggerimenti dell'odontoiatra Renato Pizza, il quale fornisce delle indicazioni preziose per mantenere un sorriso sano e prevenire l'insorgere di eventuali problematiche della bocca.



L'importanza dell'igiene quotidiana

È estremamente importante lavarsi i denti dopo ogni pasto, allo scopo di evitare la formazione di placca e tartaro, con la conseguente manifestazione carie dentali e di alito cattivo.

In questo caso, la buona norma prevede la pulizia dei denti specialmente fuori casa, dopo i pasti nelle ore di lavoro, sia per una questione di igiene orale, sia per evitare figure imbarazzanti davanti a colleghi o capi. Bisogna quindi portare con sé o lasciare in ufficio sia spazzolino che dentifricio.



L'importanza di andare dal dentista

Recarsi dal dentista per i periodici controlli e per gli interventi di pulizia è una pratica che non dovrebbe mai essere trascurata. Spesso, per ragioni legate alla pigrizia, alla mancanza di tempo o di denaro si tende a rimandare gli appuntamenti dal dentista. È invece fondamentale pianificare almeno due visite di controllo all'anno, programmabili anche online tramite la piattaforma MioDottore o mediante i canali social di cui ogni specialista oggi dispone.



L'importanza di evitare alcuni alimenti

Per favorire un bel sorriso con denti sani si può ricorrere ad alcuni alimenti alleati dell'igiene orale.

Sul podio di questi alimenti troviamo il latte e i vari derivati, che salvaguardano il benessere dei denti grazie all'elevato contenuto di calcio che offrono. Tra gli alimenti consigliati vi sono anche le verdure a foglia larga, poiché favoriscono la salivazione che a sua volta aiuta a pulire la bocca.

Un utile alleato è la mela con la buccia e, in generale, la frutta croccante e ricca di fibre che contiene sostanze antibatteriche in grado di ridurre i depositi di placca dell'80%. Per ridurre la placca si consiglia invece di mangiare il sedano e le carote, ma non devono mancare anche i ravanelli, i pomodori e ciliegie che contengono fluoro che va a rinforzare lo smalto dei denti. Si alla carne bianca, al pesce e ai legumi che contengono ferro e magnesio, preziosi alleati della salute di denti e gengive.

Per quanto riguarda le bevande, si consiglia di bere tanta acqua e bevande prive di zucchero e alcaline, che contrastano l'acidità del cavo orale rimuovendo gli eventuali residui di cibo.

Possiamo riassumere così gli alimenti che giusti da inserire nella “dieta del bel sorriso”:

• alimenti ricchi di fluoro (mele, tè deteinato, uva secca)

• alimenti ricchi di calcio (latte, latticini e formaggi)

• alimenti ricchi di fosforo (legumi, cereali, pesce e frutti di mare)

• alimenti ricchi di vitamina C (favorisce il benessere delle gengive)

• alimenti ricchi di vitamina A (favorisce il benessere dello smalto)

• alimenti con proprietà antibatteriche (cipolla, aglio, origano, zenzero, cannella e mirtilli crudi)