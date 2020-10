Danni maltempo, Crédit Agricole attiva plafond da 5 milioni

Liguria - Crédit Agricole Italia, vista la recente ondata di maltempo, ha messo a disposizione linee di credito finalizzate a fronteggiare i danni subiti dalle aziende, fornendo la liquidità necessaria per affrontare gli interventi strutturali di ripristino dell’attività, il pagamento dei fornitori e la ricostituzione delle scorte di magazzino. I finanziamenti della durata massima di 60 mesi, di cui fino a 12 di preammortamento, avranno tassi a partire dal 2,15% e spese di istruttoria azzerate. Il plafond attivato dall’Istituto per l’emergenza è di 5 milioni di euro. Crédit Agricole Italia, con questa iniziativa dedicata, intende dare un altro deciso segnale di vicinanza e sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio, per favorire concretamente il pronto ripristino delle attività produttive. Per informazioni è possibile rivolgersi alla rete di Filiali di Crédit Agricole Italia.