Dal 2015 perse oltre 1.700 imprese under 35 in Liguria

Liguria - In cinque anni la Liguria ha perso 1.712 imprese di under 35, un calo complessivo del 12,1% (leggermente inferiore alla media nazionale che si attesta sul 13,1%). Il dato emerge dal report su tutte le regioni italiane effettuato da Unioncamere.



Il confronto va dal 2015 al 2020 e attualmente in Liguria (al 30 settembre) le imprese giovanili sono 12.427. Le imprese under 35 liguri sono calate soprattutto in settori come commercio e turismo. Nell'ultimo trimestre disponibile del 2020 le iscrizioni sono state 379 con un calo del 40% rispetto allo stesso periodo della scorso anno.