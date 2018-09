Dal 1° ottobre nuovi orari di apertura al pubblico negli Uffici delle Entrate

Liguria - Uniformati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici delle Entrate della Liguria a partire dal prossimo 1° ottobre. In tutte le sedi liguri, infatti, gli sportelli saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 con apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14 alle 15. Solo per le sedi degli Uffici delle Entrate di Genova gli sportelli effettueranno orario continuato dalle 8.30 alle 15 nelle giornate di aperura pomeridiana (martedì e giovedì).



Il nuovo orario si estende anche agli Uffici provinciali del Territorio che erogano i servizi catastali e immobiliari. Per i Servizi di Pubblicità immobiliare, l’apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì è limitata solo all’erogazione dei servizi di ispezione ipotecaria e di certificazione. I restanti servizi di trascrizione, iscrizione e annotazione saranno erogati dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Resta ferma la chiusura alle ore 11.00 nell’ultimo giorno del mese.



La mappa degli Uffici - Di seguito le sedi di tutti gli Uffici liguri che dal 1° ottobre osserveranno i nuovi orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, apertura pomeridiana martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00.



Chiavari – sede servizi Entrate - Corso de Michiel e sede dei

Chiavari – sede servizi Servizi di Pubblicità immobiliare - Corso Colombo

Imperia –sede servizi Entrate e Servizi di Pubblicità immobiliare - via Garessio

Imperia – sede servizi Catastali - Viale Matteotti

Sanremo – sede servizi Entrate - Corso Matuzia

Sanremo – sede Servizi di Pubblicità immobiliare - Via Tivoli

Savona – sede servizi Entrate /Catasto - Via Alessandria

Savona – sede Servizi di Pubblicità immobiliare - Corso Ricci

Albenga – sede servizi Entrate - Via Gorizia

La Spezia – sede servizi Entrate - Piazza Europa

La Spezia – sede servizi di Pubblicità immobiliare e Catastali - P.Le J.F. Kennedy



Rimangono invariati gli orari dello sportello di Pontedecimo, in via Guido Poli 10B Genova (Val Polcevera) e dello sportello di Cairo Montenotte in Piazza della Vittoria 28. Lo sportello di Pontedecimo resta aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 14, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; lo sportello di Cairo Montenotte resta aperto martedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 14 alle 16.30.