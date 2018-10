Cultura e lavoro, Uil Liguria alla manifestazione di Roma

Liguria - La Uil Liguria aderisce alla manifestazione che si terrà a Roma il 6 Ottobre a Roma: “Manifestazione per la cultura e il lavoro” che chiama a raccolta le lavoratrici e i lavoratori della cultura, tutti i cittadini e tutti coloro che hanno a cuore il Patrimonio culturale e artistico di questo Paese.

“Saremo accanto a professionisti e lavoratori dello spettacolo e dei beni culturali – dichiarano Alfonso Pittaluga, segretario confederale Uil Liguria e Paolo Badalini, segretario generale Uil Pa Genova –Tutti assieme ci siamo confrontati sulle criticità di queste professioni, sui temi della cultura e del patrimonio artistico, e siamo arrivati a costruire questa mobilitazione, per il futuro nostro e di tutto il Paese, in base a quanto recita l’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".



"Riteniamo più che mai necessario riportare la cultura ad un ruolo centrale nel nostro Paese affinché essa possa essere un vero strumento di crescita individuale e collettiva, di emancipazione, di libertà”, concludono Pittaluga e Badalini, sposando il “manifesto” degli organizzatori della manifestazione che vede l’adesione di decine e decine tra associazioni e sindacati.

Il raduno è previsto a partire dalle 10 presso Porta San Paolo, vicino alla Piramide di Caio Cestio.

Alle 11 il corteo si muoverà in direzione Via Marmorata, Ponte Sublicio e Piazza San Francesco d’Assisi, per arrivare in Piazza Mastai dove si alterneranno interventi da parte di esponenti delle realtà promotrici della manifestazione oltre a momenti di assemblea e di musica. La manifestazione si chiuderà intorno alle ore 16.