Cresce il PIL dei liguri, ma anche l'economia non osservata

Liguria - I liguri sono sempre più ricchi. I dati Istat sul PIL pro capite generato in regione evidenzia una nuova crescita e tocca i 32.250 euro nel 2018. Erano 31.570 euro nel 2017 e 30.810 nel 2016. Di pari passo cresce anche la spesa delle famiglie e 20.610 euro per abitante, circa seicento in più rispetto alla rilevazione precedente. L'economia non osservata vale il 13.5% sul valore aggiunto: si parla del lavoro nero, attività illegali, mance, affitti in nero e integrazione domanda-offerta oltre alla rivalutazione.