Crédit Agricole Leasing presente alla 60° edizione del Salone Nautico di Genova

Liguria - Crédit Agricole Leasing Italia, società del Gruppo Crédit Agricole in Italia, torna anche quest’anno a partecipare al Salone Nautico di Genova, importante appuntamento alla sua 60° edizione, che coinvolge operatori e appassionati del settore della nautica da tutto il mondo. Il Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia, Vincenzo Aloe, ha presenziato in qualità di relatore alla Tavola Rotonda “Nautica e Fisco” 2020, organizzata all’interno del Salone da Confindustria Nautica. L’incontro ha affrontato temi di primaria importanza in questo momento, quali i possibili impatti sul mercato leasing a fronte della nuova normativa IVA e le iniziative intraprese a sostegno del settore nautico, fiore all’occhiello del Made in Italy. “Sono lieto di partecipare a quest’evento per sostenere la nautica, un settore di rilievo sia per Crédit Agricole Leasing Italia che per il Gruppo, che solo nel 2019 ha generato finanziamenti leasing di sistema per circa € 510 M” – ha dichiarato Vincenzo Aloe, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. “In particolare per approfondire questo nuovo intervento fiscale, che rischierebbe di mettere nuovamente in difficoltà un comparto che è il fiore all’occhiello della cantieristica italiana, con impatti significativi anche dal punto di vista occupazionale.”