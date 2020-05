Covid19, molto gettonato il bando per gli investimenti in sicurezza

Liguria - Si è chiuso con 2269 domande per una richiesta di contributi superiore ai 19 milioni il bando regionale dedicato agli investimenti in sicurezza delle micro, piccole e medie imprese, a fronte delle disposizioni di prevenzione alla diffusione del Covid 19. "Ai nostri negozianti, baristi, ristoratori, artigiani, parrucchieri, estetisti, ambulanti e tutti i piccoli imprenditori è stato chiesto un ulteriore sforzo economico per poter lavorare in sicurezza, senza che nessuno concedesse iniezioni di denaro fresco. Per questo motivo, come Regione Liguria, ci siamo da subito attivati per assistere le categorie più fragili, non con i soliti nuovi debiti da altri proposti. Per primi in Italia abbiamo attivato un bando che consentiva l’accesso a contributi a fondo perduto a copertura del 60% degli investimenti previsti per mettere in sicurezza la propria attività, affiancato, per chi lo avesse desiderato, al finanziamento garantito da Regione Liguria per la restante parte. Contrastando così la crisi di cassa, derivante dai mesi di chiusura forzata. Oggi raccogliamo i frutti di un’iniziativa, che, anche grazie al dialogo continuo con le associazioni di categoria, ha dimostrato nei numeri di saper rispondere ai reali bisogni delle imprese, confermando l’efficacia dell’azione regionale nella gestione dei fondi comunitari". È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.