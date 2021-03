Confesercenti Liguria: "Più che un DL sostegni è un decreto palliativi"

Liguria - “E’ scontato dirlo – esordisce Marco Benedetti, Presidente Confesercenti Liguria - ci si aspettava molto, ma molto di più. Non c'è stato il cambio di passo richiesto (e atteso), le risorse restano palesemente insufficienti per ridare respiro ad imprese ferme da un anno, nonostante qualcuna delle richieste - in particolare il superamento dei Codici Ateco - sia stata recepita”.

“Basti pensare che una piccola attività che fatturava 100mila euro nel 2019 e ne ha persi 60mila nel 2020 otterrà in tutto circa 3mila euro. Non si arriva nemmeno a coprire il 10% delle perdite – conclude Benedetti - mentre ogni week-end di chiusura in Liguria significa oltre 65 milioni di mancati incassi. Meglio allora parlare di “palliativi” piuttosto che di sostegni”.