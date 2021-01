Confesercenti: "Disperazione comprensibile, ma in nessun caso si può ricorrere a minacce"

Liguria - "La situazione è drammatica per le imprese di qualunque comparto, dai pubblici esercizi, agli hotel, dai distributori di carburante, ai negozi di abbigliamento, dagli ambulanti, alle edicole, ecc. ed i problemi sono ben lungi dall’essere risolti, ma condanniamo fermamente e con sdegno qualsiasi minaccia fatta a persone e istituzioni. Non è in questo modo vile e assurdo che potremo uscire da questo baratro. È comprensibile la disperazione di chi ha perso o rischia di perdere tutto, così come tutto resta discutibile e criticabile, ma non si può in nessun caso ricorrere a minacce. Esprimiamo la massima solidarietà al Presidente Toti e alla Regione, con cui continueremo la nostra dialettica fatta di richieste e proposte, di critiche ove necessarie e di condivisione ove opportuna". Lo afferma in una nota Marco Benedetti, presidente Confesercenti Liguria.