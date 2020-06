Confartigianato ricorda la scadenza dell'Imu

Liguria - L'Area Fiscale Confartigianato ricorda la scadenza dei versamenti dell'Imu, previsti in due rate: la prima con scadenza 16 Giugno 2020, la seconda con scadenza il 16 Dicembre 2020. I versamenti possono essere eseguiti in autoliquidazione come in passato con il modello F24, da presentare in banca, alle poste o tramite il proprio CAAF, Associazione di categoria. Nel caso di ritardo o di dimenticanza, è possibile pagare oltre la scadenza del 16 giugno, mediante il ravvedimento operoso con il pagamento aggiuntivo di una sanzione minima. Confartigianato ricorda che salta l’appuntamento della prima rata dell’IMU 2020 sugli immobili del settore turistico. In ragione dell'emergenza da Covid 19, il decreto Rilancio ha infatti cancellato l’acconto IMU 2020 agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali. L’agevolazione riguarda anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli immobili degli agriturismo, di villaggi turistici, ostelli

della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi. A condizione, però, che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Soci e clienti di Confartigianato possono rivolgersi per ulteriori informazioni all'Area Fiscale, tel. 0187.286630-33.