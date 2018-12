Coldiretti: "Prodotti locali nelle mense scolastiche, garanzia di qualità"

La presa di posizione dell'organizzazione agricola.

Liguria - "Ben vengano i controlli delle mense scolastiche per tutelarle da furbi e criminali interessati da un business calcolato, a livello nazionale, di 1,3 miliardi di euro grazie a 380 milioni di pasti all’anno per due milioni e mezzo di studenti, nella sola refezione della scuola dell’obbligo". Così Coldiretti Liguria. "Si tratta dei primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dai carabinieri del Nas, presi in esame da Coldiretti, dai quali emerge che troppo spesso si bai passano le regole base di sicurezza a tavola, soprattutto nei complessi scolastici, dove massima dovrebbe invece essere la garanzia di qualità, essendo i piccoli consumatori in una fase importante di formazione. I gravi danni che provocano questo genere di crimini, toccano il sistema economico e l’occupazione locale, ma soprattutto la salute delle nuove generazioni. Con le dimensioni del fenomeno evidenziate dai Nas non è quindi un caso se un italiano su quattro (26%) ha una valutazione negativa dei pasti serviti nelle mense scolastiche, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, mentre il 71% degli italiani ritiene che le mense dovrebbero offrire cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare".



“Bisogna stare sempre attenti - affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - quando si parla di sicurezza alimentare, e cercare di rifornirsi dalle aziende del territorio è un buon modo per avere a disposizione prodotti più sicuri e garantiti. Come Coldiretti Liguria stiamo avanzando per il 2019, progetti ad alcuni complessi scolastici privati della regione, dove proponiamo l’utilizzo nelle mense di prodotti provenienti dalla rete Campagna Amica Liguria. Oltre a questo, grazie alla collaborazione di Donne Impresa Liguria, porteremo avanti nelle scuole, percorsi educativi indirizzati alla corretta alimentazione, con lezioni sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, tesi a valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno, cercando di porre un freno al consumo del cibo spazzatura.





Inoltre – continuano Boeri e Rivarossa - vogliamo sollecitare anche le Amministrazioni Locali, a rivolgersi per gli acquisti dei prodotti necessari alle mense, alle nostre imprese, che forniscono prodotti del territorio di qualità più elevata, maggiormente controllati e di conseguenza più sicuri, riducendo i troppi passaggi intermedi dietro i quali è più elevato il rischio di frodi e sofisticazioni. A nostro parere, si deve prevedere ancora di più che nei prossimi bandi di appalto per il servizio mensa, sia assegnato un punteggio più alto a coloro che usano questo tipi di prodotti”.