Ciliento: "La politica sciolga i nodi sulle grandi opere come Gronda, Tav e Terzo Valico"

Liguria - “La Gronda di Genova è un'opera infrastrutturale importante per tutto l'autotrasporto ligure – commenta Stefano Ciliento, presidente Confartigianato Trasporti La Spezia – appare strana, soprattutto alla nostra categoria, la bocciatura del Mit e l'analisi che suggerisce di cogliere l’opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari. Come Confartigianato, insieme a trentasette realtà associative di Genova e della Liguria, abbiamo firmato il manifesto “Perché sì alla Gronda”, a favore della costruzione della Gronda autostradale di Ponente, un raddoppio dell’A10 nel tratto interessato dal crollo del Ponte Morandi, i cui cantieri sarebbero dovuti iniziare già all'inizio del 2019. Le piccole e medie imprese chiedono alla politica di sciogliere i nodi sulle grandi opere, come Tav e Terzo Valico. Dobbiamo dare un'indicazione forte al futuro governo su quelle che sono le necessità e le indicazioni per tenerci agganciati allo sviluppo europeo”.