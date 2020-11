Che ne sarà degli impianti sciistici? C'è una trattativa a livello europeo

Liguria - Nel punto stampa di ieri sera il presidente regionale Giovanni Toti ha rimarcato che, fra gli altri argomenti toccati nel confronto della Conferenza Stato-Regioni, si è parlato anche del tema degli impianti di risalita, anche in relazione alle decisioni che verranno assunte dai Paesi vicini al nostro. Su questo i ministri Boccia e Speranza hanno confermato la trattativa a livello europeo e nelle prossime ore dovrebbe essere definito un quadro d’insieme, tenendo conto che molti comprensori sciistici sono a cavallo tra più nazioni ed è necessario valutare con molta attenzione”. Toti ha comunicato che all’incontro ne seguiranno altri in vista del varo del nuovo dpcm. “Una conferma positiva – ha concluso Toti – è arrivata dall’intervento del ministro Speranza che ha parlato di un’Italia caratterizzata da una curva in discesa del contagio, intorno all’1 come fattore di rischio”.