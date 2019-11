Centri impiego, Berrino: "Presto stabilizzazione per i 78 precari"

Liguria - I 78 precari dei Centri per l'Impiego della Liguria saranno presto stabilizzati: la richiesta dell'assessore regionale al Lavoro e alle politiche attive dell'occupazione Gianni Berrino è stata accolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica.



“Sono felice che finalmente il Governo abbia dato il via libera alla stabilizzazione con un parere che avevamo chiesto da mesi – afferma l'assessore Berrino - Come Regione fin da subito abbiamo detto che, qualora ci fossero state le condizioni giuridiche, non ci sarebbe stato alcun problema a stabilizzare i dipendenti a tempo determinato nei centri per l'Impiego. Ora l'assessorato potrà concordare con i sindacati i tempi e le modalità per contrattualizzare tutti e 78 i lavoratori coinvolti. Ringrazio tutte le forze politiche che si sono attivate per arrivare a questo ottimo risultato”.



Il commento del consigliere regionale di opposizione Gianni Pastorino (Linea condivisa): "Il cambio di passo della Giunta regionale va nella direzione per la quale la norma nazionale che disciplina la materia dei precari in molta parte della PA si possa interpretare nel senso della stabilizzazione degli stessi, come abbiamo sempre detto. Insieme a Luca Pastorino ne eravamo e ne siamo così convinti che non ci ha stupiti che un autorevole Studio legale, in risposta al parere richiesto dai lavoratori e dalle lavoratrici, fosse del nostro stesso avviso. Sono fiero, assieme a Luca Pastorino, ad averci creduto fin dall’inizio, stando sempre accanto ai lavoratori e alle lavoratrici che finalmente vedono riconosciute le proprie competenze acquisite dopo anni di professionalità e sicuramente tese ad aumentare la capacità di risposta dei Centri per l’Impiego”.