Carige cerca di salvarsi da sola: sì all'aumento di capitale per 700 milioni

Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega

Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega

Liguria - C’è il voto sì all’aumento di capitale per 700 milioni di euro: è la decisione presa questo pomeriggio dai soci di Banca Carige riuniti in assemblea. Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega e i favorevoli sono stati il 91% dei presenti, pari al 43,3% del capitale. Il tutto è legato al piano di riassetto con il Fondo interbancario e lo Schema volontario.



"Nessuna banca italiana ha offerto alcunché per Carige - ha ricordato in assemblea il commissario Fabio Innocenzi rispondendo alle rimostranze di alcuni soci sul piano Fitd-Ccb - Anche nelle negoziazioni avviate il valore di questo istituto di credito è stato ritenuto da tutti gli azionisti negativo. Tutti entravano a patto che il Fondo interbancario mettesse capitale e questo ha deciso tecnicamente un intervento di salvataggio".